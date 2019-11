El PSOE reprueba a Trini Miñana y la considera a todos los efectos fuera del partido

Mari Trini Miñana, la nueva alcaldesa de Palma de Gandia, ha dejado de representar al PSOE en este municipio. Este mismo martes 26 de noviembre se ha trasladado a la dirección nacional de los socialistas su reprobación, de modo que, en estos momentos, está a todos los efectos fuera de la disciplina del PSOE, y debe pasar ya al Grupo de los no Adscritos. La instancia para que se aplique esta medida llegará en los próximos días al Ayuntamiento de Palma de Gandia, para que adopte esta resolución.

Así lo ha explicado a Radio Gandia SER el secretario comarcal del PSPV-PSOE, Salvador Femenía, que ha recordado todo el proceso que ha derivado en esta medida extraordinaria, que se iniciaba el jueves pasado, 21 de noviembre, con la elección de Miñana como nueva alcaldesa con los votos favorables del PP.

Insiste el responsable en la Safor de los socialistas que desde el primer día se pidió a Miñana la renuncia al cargo, pero dado que ésta no va a producirse, no le queda otra salida al PSOE que hacer prevalecer el Pacte del Botànic, que no permite este tipo de componendas.