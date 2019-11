Zambrano no asegura la continuidad de Monteagudo

El banquillo del Recreativo de Huelva está que arde. A los múltiples rumores y especulaciones de los últimos días sobre el futuro del Alberto Monteagudo en el Decano, se ha unido la comparecencia del presidente, Manolo Zambrano, que ha apostado por pedir "unidad" en torno a jugadores y cuerpo técnico, insistiendo en la "confianza" que aún tienen en ellos, pero a la pregunta de si podía asegurar su continuidad en caso de no ganar al Badajoz, su respuesta ha sido clara: "No. Taxativamente, no". Dale al Play!!

