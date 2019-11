Silvia Tur presentará una enmienda a los Presupuestos para que se construyan cuatro aulas en el IES Marc Ferrer

La diputada de Formentera, Silvia Tur, ha anunciado este martes que presentará una enmienda a los Presupuestos de 2020 del Govern para construir cuatro nuevas aulas en el IES Marc Ferrer.

Según ha lamentado, la redacción del proyecto, con 200.000 euros reservados en 2019, todavía no se ha llevado a cabo. La diputada ha considerado que es "una mala planificación del Ejecutivo", que no ha realizado la labor prevista en el plan de infraestructuras y, además, ha eliminado cualquier tipo de inversión en el IES.

La diputada ha recordado que es algo "especialmente grave" ya que es el único instituto de Formentera. "Es un centro de referencia que merece una atención prioritaria en el plan de infraestructuras educativas del Govern", ha concluido.

El conseller de Educación, Martí March, ha reconocido que la ampliación del IES Marc Ferrer de Formentera 'es una preocupación', aunque tienen 'más urgencias' desde el punto de vista de infraestructuras

Según ha informado durante el pleno del Parlament, con la dirección del IES se trabajará para ver cuáles son las necesidades 'reales' de dicha ampliación o qué tipo de aulas deben hacerse.

March ha reiterado que 'una de las preocupaciones en la pasada legislatura ha sido Formentera', isla a la que han destinado más de 7,2 millones en mejoras educativas.

En diciembre, una persona se desplazará a Formentera para elaborar un estudio de necesidades sobre el IES y elaborar un proyecto definitivo, con una partida que se incluiría en los presupuestos de 2020 en caso de impulsarse la ampliación.

La diputada del Grupo Mixto, Sílvia Tur, ha preguntado por las razones que han provocado el incumplimiento del Plan de Infraestructuras educativas para 2019 en relación a la ampliación del IES Marc Ferrer de Formentera.

Según ha recordado, en 2018 se 'insistió mucho' para lograr una partida destinada a la ampliación de cuatro aulas en el centro con un total de 200.000 euros para la redacción del proyecto. A punto de acabar 2019, Tur ha lamentado que no se tengan noticias sobre la ampliación y que en las cuentas de 2020 se haya eliminado 'cualquier tipo de inversión para el instituto'.

'Esta inversión es estratégica para la educación en Formentera', ha declarado Tur, asegurando que de estas cuatro aulas dependen que se pueda mantener las ratios o atender mejor a la diversidad.

Tur ha destacado la 'buena fe' del Govern en relación a las mejoras educativas previstas, aunque ha dicho que 'es preocupante' que en 2020 no haya partida para la ampliación. 'No se puede tratar el Marc Ferrer como un IES más, es el único que hay en Formentera y no se puede renunciar a esta inversión', ha insistido.

March ha contestado que 'todos los institutos son iguales' para él, recordando que 'Formentera siempre es un objetivo', pero 'cuando se gobierna, hay que priorizar'.