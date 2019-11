La lógica se impone en el Palacio

No hubo sorpresa ni atisbo de ella. El FC Barcelona mantiene el liderato tras su victoria contra el ABANCA Ademar por 28 – 35 en un partido donde no se vio el espíritu aguerrido y combativo a el que nos tiene acostumbrado el equipo de Manolo Cadenas

Desde el pitido inicial quedó patente que el Barcelona no iba a reservar nada en un partido donde uno de los equipos mortales de la Liga Asobal amenazaba con quitarle la primera posición. La primera línea del equipo blaugrana con Cindric como organizador y Anderson y Dika Men como ejecutores empezaba a hacer de las suyas. Los goles del francés colocaban el marcador en 1-4. Justo en ese momento aparecía la figura de Dino Slavic. Cuatro paradas del croata tras buenos lanzamientos de los blaugranas recortaban la diferencia a 4-6. Un parcial de 0-3 del equipo de Pasqui obligaba a pedir tiempo muerto a Manolo Cadenas (4-9).

El Abanca Ademar tenía muchos problemas en el ataque posicional y los cambios en el lateral izquierdo no daban los resultados esperados. Ni Juanjo, ni Feutchmann, ni Mosic eran capaces de romper el 6-0 defensivo blaugrana. A falta de diez minutos para acabar la primera parte el resultado era de 9-15 y ante la supremacía del líder de la Liga Asobal Manolo Cadenas optaba por jugar sin portero para intentar recortar la diferencia. La variante táctica no servía para nada y al final de la primera parte el resultado era de 13-18. Independientemente de la diferencia de 5 goles las sensaciones que dejaba el primer período era que había poco hacer

En ese intento de buscar soluciones desde el banquillo la segunda parte la empezaba en la portería Patotski, se apostaba por jugar sin portero y además Jaime Fernández se encargaba de la dirección de juego. La apisonadora del FC Barcelona seguía haciendo un gran partido, se mostraba muy superior y la diferencia se iba a los 10 goles (26-16). Con el partido perdido lo único que quedaba era hacerlo de la menor diferencia posible y justo en ese momento se veían los mejores momentos del ABANCA Ademar con una gran actuación de Gonzalo Pérez. El 28-35 final demuestra una vez más que de momento el Barcelona es imbatible.

Abanca Ademar

Slavic (Patotvski); Jaime Fernández (4), Feuchmann (2), Juanjo Fernández (2), Carou, David Fernández (6), Mario López (1); Lucin (4), Marchán (2), Donlin, Gonzalo Pérez (5, 1p), Vieyra, Pedro Martínez y Carrillo (2 p).

FC Barcelona

Moller (1); Ariño (2), Andersson (2), Fabregas (3), Cindric (3), Mem (5), Aleix Gómez (5, 4p); Sorhaindo (2), R. Entrerríos, Dolenec (2), N'Guessan (1), Tomás (3),Serdio (1), Pascual (5), Thiagus Petrus.

Marcador cada cinco minutos

2-4, 4-6, 5-10, 8-13, 11-17, 13-18 (descanso), 14-20, 16-24, 19-28, 21-31, 25-33, 28-35

Árbitros

Escudero Santiuste y Escudero Santiuste. Excluyeron por dos minutos a Vieyra y Mario López por Ademar y N'Guessan por FC Barcelona.

Incidencias:

Encuentro correspondiente a la duodécima jornada de la Liga ASOBAL. Palacio municipal de deportes de León, 3.065 espectadores.