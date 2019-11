Villapalos: "El Baleares no estuvo al nivel"

Que el Atlético Baleares no encontró su mejor versión en la jornada 14, el domingo pasado, lo sabe ya todo el mundo. Hacía once jornadas que el conjunto que dirige Mánix Mandiola no se dejaba los 3 puntos en un partido, concretamente desde el 8 de septiembre en la tercera jornada. Desde que el Rayo Majadahonda les batiera en duelo, los de Mandiola han encadenado una racha de imbatibilidad que llegó a hacer historia, al acumular, por primera vez en la competición para cualquier equipo, 30 puntos en las primeras 11 jornadas.

Parece que vuelve a la realidad el conjunto blanquiazul, después de codearse con cifras del todo anormales, sobre todo para equipos de esta categoría. 3 filiales seguidos han conseguido rascar puntos al Baleares, desde que empatara con el Atletico de Madrid B. 3 equipos madrileños canteranos que se le han atascado al conjunto de Mandiola, hasta el punto de perder esta imbatibilidad. No podía ser una temporada perfecta, algún día debían ceder puntos.

Sobre esto precisamente se ha pronunciado uno de los capitanes del equipo, Alberto Villapalos, en su jornada de descanso antes de comezar, mañana, su próximo encuentro en el Estadi Balear, curiosamente contra otro filial, el Celta B: "El Baleares no estuvo al nivel de las anteriores jornadas. Si hubieramos estado al nivel, el partido habría sido nuestro". Añade además que esta derrota "nos ha venido bien, así queda claro que no debemos relajarnos"

Sobre su rival del fin de semana: "El Celta B es un buen equipo. Creo que es uno de los mejores filiales del grupo y van a venir aquí a ganar, sobre todo después de ver que el Getafe ha podido con nosotros"

Veremos cómo afronta el encuentro el conjunto palmesano, que mañana empieza a preparar, por cuarta jornada consecutiva, el planteamiento frente a un filial que, de momento, parece que se le están atragantando.