Hoy quiero sumar mi voz. Mi voz alta, contundente y clara a la de las miles de personas, mujeres y hombres de todas las edades y condiciones que ayer salieron, no sólo en Palencia, sino en montones de rincones del mundo para gritar "tolerancia cero" a la violencia de género en el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer.

Y algunas personas, lamentablemente, parecen no entender lo que esto significa realmente. Hablamos de la violencia que se dirige hacia las mujeres con el objetivo de mantener o incrementar su subordinación al género masculino y su origen se encuentra en la falta de equidad en las relaciones entre hombres y mujeres en diferentes ámbitos y en la discriminación persistente hacia las mujeres. Se trata de un gravísimo problema social con muy diversas vertientes: física, sexual, psicológica, económica y cultural, entre otras.

Y siento una mezcla de tristeza y de una enorme vergüenza al pensar que en mi ciudad, en Palencia, no hemos tenido ayer una declaración institucional conjunta de todos los grupos políticos del Ayuntamiento por la exigencia de Sonia Lalanda, concejala de VOX, de retirar del texto el término "violencia de género". VOX asegura ser contrario a la Ley de Violencia de Género porque atenta contra el principio de presunción de inocencia y porque es un fracaso y una mera herramienta ideológica por lo que pide su derogación.

Lo leo y se me hace bola. Una bola que no puedo digerir.

Increíble y vergonzoso. Que se lo digan a las familias, a las madres, padres, hermanos, hermanas, amigos y a los hijos de las mujeres asesinadas. Una más, de 26 años, ayer mismo.

Tal vez es que los representantes de VOX , están más entretenidos en otras cosas "tan importantes" como las que proclama a los cuatro vientos Alicia Rubio , diputada de VOX que pondría como asignatura obligatoria la costura que, según ella, empodera a la mujer mucho más que el feminismo, es decir, que considerar que hombres y mujeres somos iguales en derechos y debemos de serlo en oportunidades.

Increíble y vergonzoso. Repito. Que tengamos que escuchar estas estupideces y más aún de boca de una mujer.

Y sí, yo también sé coser un botón. No es algo que considere que me empodere pero me hace más completa como persona. Por cierto, mi hijo, también sabe coser un botón pero considero muchísimo más importante educarle cada día en el respeto absoluto a las personas y en la repulsa completa al uso de la violencia física o verbal contra nadie.

Es la primera vez en muchos años que no se aprueba una declaración institucional en mi Ayuntamiento en torno a este asunto. Triste, muy triste y lamentable, muy lamentable.