Sonia Lalanda asegura que una cantidad ingente del dinero destinado a violencia de género se dedica a frivolidades

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento Palencia, Sonia Lalanda, ha justificado su negativa a apoyar la declaración institucional del Día contra la Violencia de Género, asegurando que "alguien se sacó del bolsillo un manifiesto" cuyo texto no estaba consensuado y que incluía planteamientos que su formación no comparte. Señala que ella misma se ofreció a redactar un nuevo texto pero que finalmente no se hizo nada más.

Respecto a lo que incomoda a Vox, Lalanda afirma que hablar de violencia de género provoca confrontación y minimiza el problema de la violencia. Va más allá y asegura que con los fondos destinados a la lucha contra la violencia de género se está dedicando una cantidad ingente de dinero a frivolidades como abanicos, pulseras u obras de teatro. Cree que con todo esto se está haciendo una "política de género" que confunde al ciudadano.