El cierre de un autoservicio de alimentación ahonda en la falta de servicios del barrio del Cristo de Palencia

A finales de diciembre cerrará en el barrio del Cristo de Palencia, uno de los más populares de la ciudad, Autoservicio Alimentación Alonso, tras 35 años de trayectoria. La noticia puede parecer en sí menor; pero tiene su importancia. Supone un paso más en la carencia de servicios que padece esa zona de la capital. El cierre del establecimiento de alimentación, con un servicio de carnicería muy preciado por sus clientes, supone un problema para los vecinos de más edad.

Los comercios y establecimientos de barrio no pasan por uno de sus mejores momentos. El reciente cierre del economato del barrio de Allende el Río, inevitable a pesar de que se recogieron firmas, dejaba a esa zona de la ciudad sin tienda. En el barrio del Cristo los vecinos en general y la asociación que les representa en particular, se han venido quejando de la falta de servicios claves como sucursales bancarias o al menos cajeros automáticos, comercios o tiendas de comestibles. Ahora Saturnino Alonso se jubila, cierra su negocio y anhela que alguien coja el traspaso para que el servicio no se pierda para los vecinos.