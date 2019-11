Alberto Durán, vicepresidente de la ONCE, invitado de Foro SER Cantabria

Alberto Durán, vicepresidente de la ONCE, es el nuevo invitado de Foro SER Cantabria que tendrá lugar el martes 3 de diciembre en el habitual salón Sardinero del Hotel Real de Santander a partir de las nueve de la mañana.

La intervención inicial del ponente lleva por título: "Grupo Social ONCE, la iniciativa social y laboral española que sorprende en el mundo"

Alberto Durán es natural de El Ferrol (La Coruña) 1969. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra (Pamplona, 1994), Máster en Economía y Dirección de Empresas por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa (IESE 1996,Barcelona); Programa de Alta Dirección de empresas por IESE (PADE 2008 Madrid) y Experto en Defensa Nacional por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.

Actualmente es vicepresidente primero de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas del Consejo General de la ONCE, vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, vicepresidente de ILUNION (Grupo de empresas sociales de la ONCE) y presidente de la Fundación ONCE para América Latina (FOAL).

Es también vicepresidente 2º de la Asociación Española de Fundaciones, secretario general del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), vocal del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Español y presidente del Club Excelencia en Gestión. Ha sido presidente de Forética y miembro del Grupo de Expertos de Responsabilidad Social de la Comisión Europea.

La intervención del ponente se podrá seguir en directo a través de Radio Santander en OM (1.485 kcs ) y en señal de vídeo en la web sercantabria.com. Foro SER Cantabria está organizado por la Cadena SER en Cantabria con la colaboración de la Universidad de Cantabria y el patrocinio de Sodercan (Consejería de Industria- Gobierno de Cantabria) y Nortegas Energía.