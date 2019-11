Edy Asenjo y su pollo a la cazuela "con azúcar"

Podríamos decir que lleva Santander en la Sangre, uno de sus últimos proyectos, que realiza rutas teatralizadas por las calles de la capital en las que se han producido crímenes y que espera retomar con una segunda parte, nuevas localizaciones y nueva aplicación móvil. Podríamos decir que lo suyo es puro teatro, si no fuera porque como él mismo dice: “El teatro me la suda, a mí lo que me gusta es la verdad”. Hablamos de Edy Asenjo, actor, productor, gestor cultural, que ha venido a Hoy por Hoy Cantabria a la sección ‘Jugando a las cocinitas’.

Pero las tablas se le quedaron pequeñas a este también director y empresario y en 2014 pone en marcha un arriesgado proyecto para una ciudad de cultura conservadora como Santander. La apuesta resulta ganadora y demuestra, una vez más, que sin riesgo no hay éxito. Teatro de cámara, danza y música, en pequeño formato, en primera fila, sin patio de butacas, en el salón de un piso señorial de la capital, de apenas 30 metros, por el que ya han pasado cerca de 11.000 personas en 5 años. Así nació “El Principal”, un lugar en el que sentir que los actores llevan allí todo el día cuando llegamos como espectadores, un lugar en el que se elimina el hecho escénico. “A mí el teatro me la suda, a mí lo que me interesa es contar la verdad, si hay teatro no me gusta. Cuanto peor lo pase el espectador mejor, cuanto más incómodo se sienta porque crea que está en un sitio en el que no debería estar, mejor”, ha detallado.

Metidos en harina, le pedimos a Asenjo que nos explique su receta estrella. “Os traigo una cosa que hago de vez en cuando en casa: pollo a la cazuela”, ha comenzado, para contarnos que lo primero que hace es comprar el pollo. “Si me lo dan pelao mejor”, ha añadido. Edy nos ha explicado que para empezar se dora un poco en la sartén, mientras se prepara el sofrito en la olla con pimiento, cebolla y tomate y “aquí viene el toque”: azúcar moreno. Después se mezcla todo y se le añade, aquí el actor introduce otra variación, champán, en lugar de vino blanco, “porque me sale de la peineta” apunta.

Durante todo el proceso, insiste, hay que ir probando, “que en España tenemos costumbre de no probar lo que estamos cocinando. Una vez terminado, lo ideal, en su opinión, es dejar que repose y comerlo al día siguiente. “A mis perros les encanta”, sentencia.

Con Asenjo hemos recordado el año 2007 cuando recogió el Premio Max de las Artes escénicas por su personaje de Tiresias en el musical Antígona tiene un plan. Es el único intérprete cántabro galardonado con este reconocimiento, aunque dice que es una lotería. “El año anterior se lo habían dado a Emilio Gutiérrez-Caba, así que lo que toca es estar agradecido, no estaba muy nervioso porque había el runrún de que me lo iban a dar a mí, el resto de nominados eran catalanes y yo era un poco un outsider”, nos ha contado. Pero ¿cuánto ha cambiado desde entonces el actor?. “Menos mal que hemos cambiado, yo creo que a mejor, aunque, a veces digo, te has vuelto un hijo de puta”, bromea al responder.