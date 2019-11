La cláusula que acerca (y aleja) a Barral y al Racing

Si David Barral disputa 18 partidos más durante la temporada 2019-2020, el contrato del delantero gaditano se amplía automáticamente hasta junio de 2021.

El Racing tiene decidido que no cuenta con el ariete y quiere hacer hueco en su masa salarial para poder afrontar de mejor forma el mercado invernal. Por ello, si quiere desprenderse de Barral y no quiere afrontar el despido teniendo que abonar su salario de una temporada y media, no puede jugar de aquí a final de año 18 partidos.

Por ello y sin contar la Copa del Rey y que el Racing dispute el Play Off, Barral debería estar desconvocado los partidos contra Elche, Zaragoza, Oviedo, Mirandés, Dépor, Las Palmas y Cádiz para que los verdiblancos tengan seguridad jurídica para sólo tener que abonarle lo que le reste de cobrar de la temporada presente.

Ese último partido, contra el Cádiz, se disputaría el fin de semana del 26 de enero por lo que el Racing aún podría maniobrar alguna operación de fichaje de un sustituto antes del cierre del mercado invernal. Aunque, hay que destacar que todavía no se conocería si el equipo habría perdido todas las opciones de situarse en Play Off de ascenso a 1ª.

Desde su entorno afirman que el jugador está tranquilo y que continúa entrenando "como si nada", aunque es cosciente de su situación Desde hace varias semanas, el jugador no tiene contacto directo con el director deportivo, Chuti Molina.

El agente del futbolista no ha recibido ninguna oferta de ningún club que quiera contar con sus servicios. El próximo 10 de mayo cumplirá 37 años.

El delantero gaditano llegó durante el pasado invernal a Santander y firmó lo que restaba de temporada además de la temporada siguiente y una tercera opcional en función de objetivos por partidos disputados. Si juega 25 partidos durante el presente curso, su contrato se vincula automáticamente una temporada más al Racing.