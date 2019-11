Ciudadanos ve "complicado" su apoyo a los presupuestos municipales

El Grupo Municipal de Ciudadanos ve “complicado” su visto bueno a los presupuestos municipales que han de ser validados en el Pleno Municipal del próximo viernes.

La formación naranja ha explicado que las cuentas no incluyen inversiones en los Polígonos Industriales, y han considerado que son unos presupuestos que no satisfacen las necesidades de los segovianos y que no se apuesta igual por unos barrios que por otros.

Ciudadanos ha presentado, además, la moción que llevará al Pleno y que plantea la construcción de un aparcamiento disuasorio en la periferia de la ciudad es descongestionar el casco urbano de tráfico rodado.

El grupo de concejales de Ciudadanos ha propuesto dos posibles ubicaciones para el aparcamiento disuasorio: Una parcela denominada “Las Casillas” en la carretera de San Rafael, frente al edificio de la antigua Choricera y junto al CAT, y los terrenos anejos a la Cooperativa Alcázar. Aunque los concejales han reconocido desconocer si son terrenos de titularidad municipal, los representantes de la formación naranja han puesto como ejemplo el de Palencia, en donde se han construido varios aparcamientos similares con gran demanda al tener un precio simbólico por estacionar.