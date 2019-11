El Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón implanta el primer marcapasos sin cables de la sanidad privada sevillana

El equipo de cirugía cardiovascular del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón- Neolaser Cardiovascular ha implantado el primer marcapasos sin cables de la sanidad privada sevillana. Se trata de una paciente de 79 años, que ingresó en el centro hospitalario por una bradicardia sintomática (cuando el corazón late más lento del ritmo normal).

Según explica el doctor Juan Manuel Fernández, responsable de la Unidad de Arritmias de Quirónsalud Sagrado Corazón-Neolaser Cardiovascular, “la paciente necesitaba estimulación cardiaca definitiva por un bloqueo cardiaco que padecía desde hace 15 años, fecha en la que se implantó el primer marcapasos, con sus dos cables correspondientes, por la vena subclavia izquierda. Años después desarrolló una infección de la zona, que obligó a la revisión y a la anulación del marcapasos y cables originales, realizándose un implante de un nuevo marcapasos y dos cables por vena subclavia derecha”.

En el ingreso por bradicardia severa sintomática se comprobó, continua el especialista, que “el segundo marcapasos implantado presentaba una fractura del cable ventricular, lo que obligó a plantear el implante del nuevo sistema de estimulación”.

El doctor Fernández indica que mediante técnicas de imagen pudieron comprobar que todas las venas superiores del cuerpo (subclavias y vena cava superior) presentaban un estrechamiento significativo, lo que impedía la colocación de un nuevo cable por ninguna de ellas.

Ante todas estas trabas, se optó por recurrir a un sistema de marcapasos sin cables, a través de la vena femoral, el cual resuelve los problemas de accesos vasculares de la paciente, y evita futuras nuevas complicaciones relacionadas con la presencia de gran cantidad de cables en el árbol vascular (en este caso, hubiera sido el quinto), concluye el especialista.

Esta novedosa técnica, de reciente implantación, es la primera vez que se lleva a cabo en la sanidad privada hispalense, gracias al equipo de arritmias y cirugía cardiovascular de Quirónsalud Sagrado Corazón-Neolaser Cardiovascular, referente en la sanidad andaluza y que viene siendo pionero en la implantación de novedosas técnicas en el campo de la arritmias y cirugía vascular de Andalucía.

Dispositivos de alta tecnología

El Micra (marcapasos implantado), es 10 veces menor que un marcapasos convencional. Pero a diferencia del otro, éste no lleva cables, no requiere cirugía, y se reducen las posibilidades de infecciones; se coloca directamente dentro del corazón (a través de la vena femoral), por lo que el paciente no tiene que llevar nada debajo de la piel; y cumple con todas las exigencias de un marcapasos: estimula el corazón eléctricamente, funciona como batería y envía información a los médicos del estado del corazón.

Para implantar el dispositivo, el doctor Miguel Ángel Gómez Vidal, jefe de cirugía cardiovascular, precisó de una canulación de gran tamaño que se introduce por la ingle, por donde se hace llegar el marcapasos al corazón a través de la vena femoral, algo a lo que está habituado su equipo en la cirugía cardiaca transcatéter.

Hasta la fecha la única solución que disponía la medicina para este tipo de pacientes es la realización de una incisión de 4 cm ligeramente por debajo del xifoides (esternón), llegando directamente al corazón para la colocación de un marcapasos epicárdico. Ahora, esta tecnología nos permite implantar de forma mínimamente invasiva un marcapasos, reduciendo el riesgo para el paciente.

Esta intervención presenta múltiples ventajas para el paciente un postoperatorio menos doloroso, menor riesgo de infecciones y menor tiempo de recuperación. La paciente fue dada de alta dos días después de ser intervenida

Sobre Neolaser Cardiovascular

Neolaser Cardiovascular está conformado por un grupo compacto de profesionales y amigos que constituyen un verdadero Heart Team, que ha conseguido “ser una referencia tecnológica y humana de la cirugía cardiovascular en Andalucía”.

Es un grupo multidisciplinar con demostradas garantías en todo tipo de procedimientos cardiovasculares.

Su ámbito de cobertura llega a toda Andalucía, sobre todo occidental, y las intervenciones se realizan en 5 hospitales privados y varias clínicas de Cádiz, Huelva y Sevilla.

Contrastada experiencia

El equipo de Neolaser Cardiovascular, dirigido por el Dr. Gómez Vidal, ha conseguido numerosos hitos en el campo de la cirugía cardiovascular y arritmias, como la reparación de una válvula mitral a través de una incisión mínima de 5 cm. pionera en la sanidad sevillana, y el año pasado implantaron la primera válvula mitral a través de un catéter en Andalucía.