Domingo Parra, ex consejero delegado, reconoce que cometió administración desleal en Banco de Valencia

El ex consejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra, en el banquillo por administración desleal en una operación crediticia de 312 millones de euros, ha admitido este martes ante el tribunal los hechos que se le imputan tras efectuar un ingreso de 100.000 euros en la cuenta del FROB.



En la segunda sesión del juicio que ha sentado en el banquillo a Parra y otras cuatro personas, el ex consejero delegado de la entidad valenciana, para el que la Fiscalía pide cuatro años de cárcel, ha reconocido en voz alta ante la sección cuarta de la Sala de Penal que cometió un delito de administración desleal continuada.



Otro de los acusados, el empresario Bautista Soler, ha comparecido mediante videoconferencia pero se ha acogido a su derecho a no declarar, ni siquiera a su propio abogado; Anticorrupción le considera cooperador necesario y pide para él cuatro años de cárcel.



Además de a Parra y Soler, la Fiscalía acusa a la hija de éste, María Victoria Soler, y su marido, Vicente Fons -para los que solicita cuatro años de cárcel- y Rafael Ruiz Jarabo, al que se le piden tres.



La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional trata de aclarar a lo largo de la semana si hubo administración desleal en la mayor operación crediticia de la entidad, que concedió 312 millones de euros al grupo del empresario Bautista Soler para la compra de una participación en Metrovacesa.



Anticorrupción reclama una indemnización de unos 94 millones de euros para el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que inyectó 4.500 millones de euros públicos para sanear la entidad, hoy integrada en CaixaBank.

