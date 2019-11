Emilio Duró: "Tenemos más recursos que nunca pero también más ansiedad, estrés y mal humor"

Le preocupa que la gente sonría menos y que la gente se muera por tener un like o un retuit. El motivador, asesor, conferenciante y consultor Emilio Duró vendrá a Vigo para hablar con los jóvenes sobre la importancia de no rendirse, de motivarse, de disfrutar en el trabajo y de ser conscientes de los cambios que se están produciendo y que se van a seguir produciendo. Duró explica claves para vivir y no sobrevivir, para que el dinero no sea el epicentro de todo y para recuperar valores y esencias que hemos dejado de lado en una sociedad que premia el éxito a corto plazo. Recuerda Duró que ahora se vive muchos más años y por eso hay que disfrutar de la vida para que sea plena. Sostiene que la felicidad viene derivada de la proactividad, del compromiso con los demás, de ser capaces de tener control interno y de ser positivos. El conferenciante y asesor catalán viene a Vigo para participar en en Congreso NEV pero antes se ha pasado por Hoy por Hoy Vigo y ya nos alertó de que "vivimos mejor que nunca pero pagamos un peaje muy alta por ello".

