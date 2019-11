El Pepe Vera más gamberro presenta su libro: "Disculpen las molestias"

Su primera publicación la creó con trece años y habla de los curas y la guerra. Nunca ha visto la luz. "Las viñetas de El Vera son una reacción del ingenio y del estómago a la actualidad, hay en El Vera una autoridad anarco-punk. El artista de La Tiñosa responde con el escupitajo colorido en el rostro de los representantes de esa autoridad despreciable como unas guitarras distorsionadas que rasgan las notas solemnes de los himnos de las patrias sacrosantas", escribe Melchor López, profesor de la Escuela de Artes Pancho Lasso, en el prólogo del último libro de Pepe Vera: "Disculpen las molestas". Vera es viñetista, artísta, fotógrafo, profesor de fotografía y mucho más. Es valiente y políticamente incorrecto. Es un bufón, es crítico y cítirico, es ácido. Es un genio generoso, sencillo y gamberro.

"Disculpen las molestas" agrupa doscientos dibujos a color de Pepe Vera, muchos de los cuales han sido publicados en el Huffington Post. Publicado por la Editorial Ideal, que apuesta por la ilustración y el cómic canario. En su último libro Pepe aborda el tema político, pero también el medioambiental: "Da igual que hagamos políticas locales, si hay avenida o no, si se retiran los caballos o no, si hay un pacto con la izquierda o la superizquierda, no va a haber pecera para respirar", dice Pepe Vera. "La mentira está muy presente por el contexto socio político, que es el que más engloba el viñetista de actualidad, la vil mentira o la postverdad, que nos la tragamos como las salchichas", añade. "Me gusta la gente valiente y atrevida, me gusta también el rock & roll", concluye. Escucha la entrevista completa a Pepe Vera en Hoy por Hoy Lanzarote aquí:

"Disculpen las molestias" se presentará en los próximos días en Lanzarote. El jueves 28 a las 20:30h en la casa de la cultura Agustín de la Hoz, el viernes 29 - a las 12:30 y 20:00h- en la Escuela de Artes Pancho Lasso y el sábado 30 a las 19:00h el Culture Club, Playa Blanca. Pepe Vera expone además en la Sala Cubo del CIC El Almacén sus fotografías, una selección excepcional de sus mejores trabajos.

