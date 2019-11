Samira, víctima de violencia machista en Lanzarote: "Es hora de abrir los ojos"

Samira salió de una situación de violencia machista en Lanzarote y ahora estudia el ciclo de Promoción de Igualdad en el IES Teguise. La historia de Samira es un ejemplo de superación. "He sido víctima de violencia de género, he decidido estudiar el ciclo de promoción de igualdad de género en el IES Teguise porque he vivido una situación de violencia durante muchos años, he sido víctima de violencia de género, he sufrido mucho durante muchos años y quiero aportar, aprender y adquirir conocimiento para poder ayudar a todas las mujeres víctimas de violencia de género", explica Samira.

"Es hora de que hablemos, de que abran los ojos. He tenido suerte porque me han ayudado, me han empujado a salir de ese calvario y ese sufrimiento. Ahora estoy aquí, puedo hablarlo, quiero que me escuchen, quiero que sepan que si yo he salido ellas pueden salir perfectamente", explica Samira. "Es difícil hablar de esto, se sale, pero cuesta mucho, más cuando hay niños por medio. Hay que tener ayuda, aunque sea de los vecinos. Los vecinos hacen mucho. Yo no tenía conocimiento de que había tantas ayudas para las mujeres. Mi familia me empujó a salir pero costó muchísimo", añade Samira.

Samira es una de tantas víctimas de violencia de género con una vida llena de sueños y expectativas, pero ella puede contarlo. "Quiero trabajar en todo lo que sea cerca de las mujeres, veremos donde nos podemos ir ubicando, pero quiero trabajar cerca de las mujeres", explica Samira. El ciclo de Promoción de la Igualdad solo existía en Tenerife y Gran Canaria. Este año se imparte por primera vez en el IES Teguise y las aulas están llenas de mujeres. De hecho, no hay ni un solo hombre. El objetivo principal de este ciclo es obtener información utilizando recursos, estrategias e instrumentos de análisis de la realidad, con el fin de adecuar la intervención en materia de igualdad a las necesidades y características de las personas destinatarias y del contexto. Escucha las declaraciones de Samira en Hoy por Hoy Lanzarote aquí: