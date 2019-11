Dani Ojeda: "Estamos siendo irregulares, pero tenemos una buena posición en la tabla"

El Albacete ha comenzado hoy a preparar el partido del sábado ante la Ponferradina a domicilio. El conjunto manchego tras caer en su estadio ante el Mirandés buscará la victoria para regresar a los puestos de playoffs de ascenso a Primera División.

Ramis recupera a Karim tras cumplir su partido de sanción y Rei Manaj puede volver a la convocatoria tras perderse el último encuentro por una lesión en el pie. Esta mañana Dani Ojeda señalaba que “la derrota en casa nos fastidia, hicimos un buen inicio de partido y de manera inexplicable acabamos por detrás en el marcador, ahora pensamos ya en Ponferrada y aprovechar esta oportunidad para resarcirnos”.

El jugador canario destacaba que “no estamos siendo lo regulares que nos gustaría, pero estamos en una situación privilegiada de la tabla. Siendo irregulares estamos arriba y podemos mejorar desde la tranquilidad. Somos los primeros que queremos mejorar en casa porque fuera sí somos más regulares. Nuestro debe son los partidos en casa y por ahí debe pasar nuestra temporada. Debemos trabajar y corregir lo que estamos haciendo mal.”

Ojeda también señalaba que “no creo que sea una temporada rara, es una competición muy complicada, la efectividad goleadora hay que mejorarla". Por último hacía una llamamiento a la afición señalando que “cuando un equipo hace algo grande es porque hay unión entre equipo y afición. No se trata de culpabilizar a nadie porque los culpables somos nosotros, pero a la hora de hacer cosas bonitas tiene que haber ese calor y esa unión que yo he sentido en el Belmonte jugando como rival, no ayuda a nadie hacer comparaciones con el año pasado”.