"En el falla no puede cantar todo el mundo. Hay que quitarse 40 o 50"

Uno de los fijos de SERxCuatro es David Márquez Mateo. 'Carapapa' nunca falta a la cita del programa de Carnaval de Radio Cádiz y cada año, además de repasar su agrupación y la próxima obra que estrene en el Teatro, habla claro sobre cómo ve el Carnaval de Cádiz.

Preguntado por las ganas que tiene de que arranque el nuevo Carnaval el autor se muestra dubitativo y responde por qué duda de sus ganas, qué le pasa al concurso. "Al concurso le pasa que nos gusta. Tal y como está le gusta a muy poca gente y mucha gente ve cosas que se puede cambiar, pero tampoco vamos al matadero", explica.

Valora si las agrupaciones cantarían tanto tras la fiesta sin la repercusión que da el teatro. "Yo no fui dos años y hasta Semana Santa trabajamos lo mismo. Luego se mueve más lo que va al Falla y ahí sí notamos el bajón". Y reconoce que con su ausencia y la de Juan Carlos "conseguimos con aquello era remover y hacer un poco de ruido. Pero si el Patronato antes era un cortijo ahora es peor todavía. El patronato es un perfecto desastre".

"Cuando entró Kichi y volvía Antonio (por Martínez Ares) pensábamos que había gente que no estaban representada. Creíamos que seríamos capaces de mirar por el bien común y no fue así. Muy pocas veces se hace y siempre se mira por el interés particular. Todo el mundo tira para su sitio y no gana el aficionado. A las agrupaciones hay que tratarlas bien, pero no podemos perder de vista al aficionado", sentencia.

Para mejorar el concurso aporta una propuesta. "Una solución es una criba fuera del teatro. En el Falla no puede cantar todo el mundo. Hay que quitar a las agrupaciones que vienen sin aspiraciones, agrupaciones que no dan el nivel. Hay que inventarse algo para quitarse 40 o 50 agrupaciones".

Además valora el papel del Ayuntamiento en la fiesta. "Yo tenía muchas esperanzas en este equipo de gobierno, pero me están decepcionando en el Carnaval muchísimo, porque es alguien de nosotros. Él sabe dónde está el problema y quiénes tenemos la solución. Pero también habría que preguntarle a la gente qué concurso quiere".

David Carapapa reconoció que "no me siento representado por la asociación, Humberto es buena persona, pero no me siento representado por nadie" y entiende que a los autores les falta ganas de tomar las riendas para cambiar lo que no funcioana. "Tuvimos la oportunidad de cambiar el concurso y me quedé sólo con mi hermano y con Kike Remolino".

Su comparsa es una de las que más canta cuando acaba el carnaval y por eso se pregunta. "Cómo hemos podido ser de torpes en Cádiz para no hacer una industria del Carnaval".