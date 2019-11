Overbooking en la enfermería

"El tema de las lesiones me preocupa, pero como no puedo hacer nada, debe dejar de preocuparme", decía Álvaro Cervera tras terminar el partido ante el Lugo. Semanas antes, también reconocía el entrenador del Cádiz "los que no están lesionados están cansados" por eso en la sesión de entrenamiento de hoy, el entrenador contó hasta diez ausencias del primer equipo.

Además de los lesionados: Edu Ramos, Jurado, Perea, Sergio Sánchez y Salvi. El entrenador tampoco pudo contar con Juan Cala, que tras reaparecer la semana pasada de su lesión parece que sufre una pequea recaída y está prácticamente como descartardo para el partido ante el Fuenla.

Además tampoco entrenaron jugadores como Fali, Espino, Alejo o Iza. Salvo Alejo, los otros tres acumulan un importante número de minutos y en la primera sesión de trabajo de la semana aún necesitaban descansar algo más las piernas.

Así la sesión de trabajo se completó con un importante número de jugadores del filial. Se espera que para la sesión de mañana tanto Fali, como Espino, Iza y Alejo sí que estén a disposición del entrenador amarillo, pero el resto tendrían complicada su participación en el siguiente partido.