Es uno de los jugadores que ha vuelto a tener protagonismo con la llegada de Sesé Rivero al banquillo blanquiazul, pasando del ostracismo a entrar en las convocatorias y de poder debutar en el presente campeonato liguero con minutos en el triunfo logrado por el CD Tenerife en el Molinón “Quini”. Se trata de Mauro Do Santos quien hoy ha tomado la palabra tras la sesión preparatoria de los blanquiazules, reconociendo que todo ha cambiado para el en muy poco tiempo: “El fútbol es así. Todo llega y todo va muy rápido pero afortunadamente estoy de nuevo jugando. Solo tengo que agradecer al cuerpo técnico y a Sesé el haber confiado en mi. No tengo rencor por la decisión de López Garai y desde el primer momento lo di todo por este club. De un día para otro todo puede cambiar y agradezco a mi entorno que estuvieran ahí en momentos difíciles pues somos personas y tenemos sentimientos. Al final tengo claro que el trabajo da sus frutos”, recalcó.

Se le vio al defensor algo molesto pues según su visión no se han contado las realidades de lo que ha tenido que vivir durante su ausencia de los terrenos de juego, comentando que “al final en el fútbol hoy estamos aquí y mañana estamos abajo. Llegué como un refuerzo y se dijeron cosas que no eran ciertas. Duele mucho escuchar cosas pero esto ya es pasado para mi y ahora debo centrarme en lo que viene y tratar de regalarle a la afición una alegría en nuestro campo que se la merece”, apuntó el zaguero blanquiazul.

Lo que no se le puede negar al jugador es su constante apoyo a la causa blanquiazul tanto cuando tuvo protagonismo como cuando estuvo apartado por decisiones técnicas, comentando Mauro Do Santos que “vas pasando por vestuarios, ves compañeros y cada uno es de su padre y su madre pero me considero un jugador trabajador y humilde, y sin sacrificio no tienes recompensa. Vine a aportar mi granito de arena para devolver al club donde se lo merece. Finalmente pasas por situaciones en las que yo soy uno más y aunque no tuve las oportunidades que hubiese querido siempre he estado apoyando al grupo, tanto los que tienen continuidad como los que juegan menos. Somos un equipo, un vestuario de jugadores y en los momentos duros siempre intenté echar una mano”, sentenció.