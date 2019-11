Saben los jugadores del Iberostar Tenerife la dificultad que tiene la cita del próximo domingo en el Palau Blaugrana, donde se enfrentarán al FC Barcelona en la undécima jornada de la Liga Endesa. A pesar de ello, el base Alex López considera que “a pesar de que es de las mejores plantillas de Europa con jugadores de calidad y de alto nivel, tenemos que afrontar el partido son presión e intentar jugar nuestras opciones pues hay algunas opciones de vencer allí, aunque para eso debemos de hacer muchas cosas bien durante los cuarenta minutos”, explicó el jugador tinerfeño.

En lo que a su aportación particular se refiere, el base tinerfeño reconoce que está trabajando en poder ofrecer su mejor versión pues “busco encontrar una regularidad en lo que a mi juego se refiere. Es lo que me pide el entrenador y es complicado puesto que todos somos nuevos en este equipo. Reconozco que me gustaría poder aportar mas ya que vendría bien al equipo. No soy jugador que trate de que brillen sus números en particular y pienso en el beneficio colectivo”, señaló.

Son muchos los jugadores que tiene el Barcelona a los que habrá que intentar anular pues “la están rompiendo varios. Mirotic es el que hace más daño pero tienen armas en todas las posiciones por lo que debemos de estar muy atentos ante un equipo de primer nivel que en su cancha se hace muy fuerte”, concluyó.