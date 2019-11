La asociación ARDE todavía no ha cobrado el dinero que la Junta de Andalucía les adeuda correspondiente a este año 2019. Esta situación hace que los cinco trabajadores sociales del colectivo lleven sin cobrar desde el pasado mes de mayo a pesar de que desde el Consistorio se aseguró el mes pasado que el ente autonómico saldaría esta deuda en "unos días", según anunció la alcaldesa, Mari Paz Fernández, en el pleno del 28 de octubre.

La promesa de la regidora no se ha cumplido y la asociación sigue sin percibir su subvención como colectivo de ayuda social a personas con adicciones de Ronda y la comarca. Desde ARDE, la presidenta, Belén Calderón ha dicho este miércoles que no han recibido ningún tipo de información ni desde la Junta, ni desde el Ayuntamiento a pesar de que hace dos semanas remitieron una carta dirigida a la alcaldesa para que se les diera cuenta de la situación real y sobre cuánto tiempo más tendrán que esperar para cobrar esta cuantía con la que se ayuda a mantener la atención a 180 personas con problemas de drogadicción, entre otros.

Por otro lado, desde el colectivo se han mostrado sorprendidos ante el recorte en la subvención municipal que reciben cada año del Ayuntamiento que para el próximo año ha decidido rebajarla en 9.000 euros sin dar ninguna explicación al respecto al colectivo. "Ha sido una reducción de 5.700 euros por un lado y 3.000 por otro. Somos la única asociación de dependencias de Ronda a la que le han hecho recortes, no sabemos por qué así que también se lo vamos a preguntar a la señora alcaldesa porque nos hemos quedado un poco sorprendidos", ha dicho Calderón ante los medios.

Por una posible modificación en el Servicio Andaluz de Salud

El Ayuntamiento de Ronda, a preguntas de la prensa, ha respondido a estas declaraciones. La concejal de Economía, Mari Carmen Martínez, asegura que esta reduccióneconómica viene motiva por una posible modificación que va a realizar la Junta de Andalucía en el SAS. Un cambio por el cual sería la propia Consejería de Salud la que concediese directamente a las asociaciones algunas subvenciones. La delegada no ha sabido dar más detalles al respecto porque aseguran que estas líneas estratégicas no están definidas ni desde el consistorio tienen mucha más información. Por ello, dice la edil, en el Consistorio han decidido "ser prudentes", aunque no ha descartado futuras modificaciones presupuestarias a favor de la asociación.

En cuanto a esa subvención del ente autonómico que aún no ha llegado, Martínez simplemente ha insistido en que ya está tramitada y pendiente de su firma.