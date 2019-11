Desahucio en vísperas de Navidad: "Sólo quiero un techo para mis hijos"

Los desahucios siguen afectando en Córdoba a familias con serias dificultades para acceder al mercado libre de alquileres. Familias que requieren de más viviendas sociales en la ciudad y que se encuentran con listas de espera de años, por lo que finalmente intentan buscar otras alternativas que les llevan a situaciones como un lanzamiento. Con el sufrimiento que provoca en quienes lo sufren, especialmente los menores.

La familia de Ana, de 28 años, madre de dos hijos (de 11 y 2 años y medio) y embarazada, lleva desde 2008 esperando una vivienda de AVRA, la agencia de la vivienda de la Junta de Andalucía.

Y eso que desde 2014, explica a Radio Córdoba, está en la lista de emergencia. Desde hace semanas, Ana sabe que van a ser expulsados de su vivienda. El 20 de diciembre está fijado el desahucio de la vivienda de alquiler en la que viven. Es la segunda vez que Ana y su marido sufren esta situación.

Hace año y medio, ambos se quedaron en paro y con las ayudas agotadas, sobreviviendo a base de "trabajos" como la chatarra. Así que tuvieron que dejar de pagar el alquiler, aunque en ese momento el dueño entendió la situación y les propuso ir solventando su deuda "cuando las cosas mejoraran". Pero el propietario fue demandado por impago de la hipoteca y éste a su vez los denunció por no abonar el alquiler. La decisión judicial ha sido clara. El 20 de diciembre serán expulsados del piso.

"Yo lo único que quiero es una vivienda, un techo para mis hijos. No pido nada más", cuenta Ana, muy preocupada por lo que ocurrirá el día del lanzamiento. Tiene claro que llevará a sus hijos al colegio temprano "para que no tengan que vivir esto".

Para ellos, la única solución es una vivienda social. La Oficina Municipal de la Vivienda de Córdoba le acaba de conceder una ayuda al alquiler, pero con su economía no encuentran ningún piso para presentar el precontrato que le solicitan. Su marido cubre ahora mismo una baja de dos meses en el vertedero municipal. Una situación demasiado vulnerable. Ana había conseguido en dos ocasiones anteriores esta ayuda, aunque la primera vez la anularon porque no recibió la carta y no dio respuesta. Y la segunda también, a petición de ella, porque llegaron a un acuerdo con el propietario para continuar en el inmueble.

Ana entiende que acceder del nuevo al mercado libre del alquiler les llevaría a la misma situación. "Llevamos desde 2008 en la lista de espera de AVRA (Agencia de la Vivienda de la Junta de Andalucía) y, desde 2014, en la lista de emergencia para acceder a sus viviendas sociales. Pero que yo sepa, seguimos en el puesto 57 y esperando".

Ana ha enviado una carta al Defensor del Pueblo Andaluz. También ha escrito a AVRA y se ha acercado al Ayuntamiento a pedir una alternativa habitacional. Por ahora, preguntados por el caso, desde Vimcorsa (empresa municipal de vivienda) no se han pronunciado sobre la situación de Ana. Tampoco AVRA sobre cómo va su proceso de adjudicación de viviendas sociales.

El grupo municipal PSOE dice que este caso es "la punta del iceberg" de otros muchos desahucios que se van a seguir produciendo si "no hay una intervención integral con estas familias", ha explicado el concejal Pepe Rojas. Y que el gobierno local, entienden, debe reactivar los acuerdos con bancos para dar un alquiler social en sus viviendas vacías y actuar de forma integral Servicios Sociales y la oficina de la vivienda, que logró suspender o retrasar en 2018 en casi 200 desahucios.