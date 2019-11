Vicente Gómez: "Saltó un click que nos dice que no somos tan malos"

Vicente Gomez volvió a sonreír y el Deportivo amagó con hacerlo también el sábado pasado ante el Alcorcón. Sin embargo, de sensaciones no vive el equipo y es "vital" ganar al Lugo. Para el canario Vicente Gómez, tras ese partido "vemos que hay esperanza y hay luz. Aunque los puntos es lo que nos hacia falta", asegura.

La necesidad apremia al Depor , que a medida que pasan las semanas ve más lejos la salvación. "Necesitamos ganar. Y eso no se consigue con corazón, sino con futbol", afirma el futbolista . No obstante, el sábado la reacción pudo haber comenzado. "Esa sensación ha liberado al vestuario y saltó un click que dice no somos tan malos y que se puede salir a disfrutar del fútbol", avanza.

"Ganar ya es importantísimo. Es clave porque las jornadas van pasando y se va complicando todo más. Cuando se vive una situación para la que uno no está preparado es difícil. Hay que darle la vuelta o se los va de las manos", explica el canario. "Para nosotros es vital y no miramos que sea derbi o no".

Satisfecho por su juego

El partido de Vicente ante el Alcorcón fue uno de sus mejores desde su llegada a Riazor. Esa actuación llegó tras meses de dudas y de críticas por parte de la grada. "Estoy contento con mi juego. Me sentí cómodo. Pasan muchas cosas por mi cabeza en todo este tiempo", comenta ante los medios. "Es duro. Este año no había jugado casi nada desde Numancia y se pasa mal"