Los pacientes con VIH que sufren abusos tienen más dificultades para seguir el tratamiento

Los pacientes con VIH son víctimas frecuentes de abusos, lo que dificulta la adherencia al tratamiento y su situación virológica. Así lo ha demostrado un estudio llevado a cabo con 94 pacientes infectados y que se encuentran en tratamiento antirretroviral desde hace más de un año en el Hospital Vega Baja de Orihuela, del Hospital General Universitario de Elche y del Hospital Universitario de Elda. La investigación revela que las situaciones de abuso son relevantes para la situación del paciente, ya que altera la toma del tratamiento.

De la muestra analizada, el 24,4% de los pacientes ha sido víctima de violencia doméstica y el 31,4% de las mujeres ha sufrido violencia de género. Además, la prevalencia de situaciones de abuso hacia las mujeres es más alta que hacia los hombres, un 34,3% frente al 23,7%, y la duración media de esas situaciones llega a los 36 meses.

Los y las pacientes víctimas de abuso presentan, según este estudio, mayores problemas para seguir al tratamiento. Algunos, de forma autoevaluada, afirman que no tomaban la medicación, olvidaban la dosis diaria o no seguían un horario estricto para su toma. Por eso, el porcentaje de pacientes con carga viral del VIH detectable en sangre en los pacientes era superior (19,2%) en las víctimas de abusos respecto a los que no sufren ningún tipo de violencia (4,4%).

Los resultados preliminares se obtuvieron tras incluir 94 pacientes afectados por el VIH, entre febrero y junio de 2019. La edad media de los y las participantes en la investigación es de 49 años. Del total, el 37,2% son mujeres y el 62,8% son hombres.

Dentro de los grupos de transmisión del VIH, el 39,4% son hombres que practican sexo con otros hombres, el 38,3% son heterosexuales y el 12,8% son usuarios de drogas intravenosas. En este estudio se ha comprobado que, de los 26 pacientes que habían sufrido abuso, en 20 de los casos se trataba de abuso emocional y en 8 se trataba de abuso físico.