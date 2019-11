Sandro Pérez, subcampeón autonómico de karting

El joven piloto eldense, Sandro Pérez se proclamó el pasado fin de semana, subcampeón del Campeonato de Karting de la Comunidad Valenciana tras una temporada en la que el de Elda ha exhibido trabajo, constancia y sacrificio.

Después de completar con nota los entrenamientos libres del sábado, Sandro arrancaba el domingo con un rápido warm up y una pole position de escándalo, terminando a tres décimas del segundo.

El planteamiento de la carrera era más que positivo, después de la gran actuación, pero la primera manga no empezó de la mejor forma. Sandro sufrió un corte de digestión en la salida que casi le deja sin poder partir. Finalmente, pudo salir, pero la falta de concentración le hizo cometer un par de errores y se vio relegado a la séptima posición. No obstante, el eldense pudo reponerse yremontó hastala tercera plaza, realizando una actuación heroica, aunque ya se había alejado de las posiciones de cabeza. Ese contratiempo costó el título, ya que, por puntos, ya no tenía opción de lucharlo, pero lo intentó hasta el final. Cruzó la línea de meta cuarto un gran talento y valentía.

En la segunda carrera pudo salir con normalidad, haciéndolo desde la cuarta plaza. Esta vez la actuación fue sensacional, pues luchó en un grupo delantero de cuatro pilotos, que se adelantaban continuamente e hicieron disfrutar al público asistente con un carrerón. El podio se decidió en la última vuelta y Sandro consiguió entrar segundo a tan sólo tres milésimas del vencedor.

De esta forma, concluye el campeonato como subcampeón, por detrás de Cristian Costoya. El balance de la temporada es muy positivo, teniendo en cuenta que Sandro ha estado luchando delante en la mayoría de pruebas.

La disciplina de karting da por terminada la temporada en todas sus competiciones y ahora tocará descansar y preparar el 2020. Sandro seguirá en el equipo Monlau Karting Team y participará en el Campeonato de España, además dela posibilidad de dar un paso adelante y hacerlo también en el Campeonato de Europa.

Fuente: Hawkersmotors.com