Hamza Bouayadi: "No descartamos ganar en El Collao"

El delantero marroquí delC. D. Eldense, Hamza Bouayadi ha vuelto sonreír después de haber visto puerta el pasado domingo cuando le marcó dos goles, uno desde el punto de penalti, al Soccer Inter Action Benigànim tras once jornadas de sequía goleadora de las que seis estuvo en el dique seco, cuatro por sanción y dos por lesión.

Hamza Bouyadi, futbolista del Eldense / Cadena SER

Hamza ha pasado hoy por el programa SER Deportivos Elda – Vinalopó de Radio Elda Cadena SER para analizar el momento que vive su equipo y, entre otras cosas, reconocer que lo pasó muy mal cuando fue sancionado con cuatro partidos tras ser expulsado por golpear a un contrario sin estar el balón por medio, en el minuto 23 de la segunda parte del partido de la cuarta jornada de liga en el Grupo 6 de la Tercera Divisióndisputado en “El Vincle” de El Campello ante el Hércules “B”. El delantero quiere pasar página de ese episodio del que se muestra “muy arrepentido y ya pedí disculpas a mis compañeros”.

El marroquí suma tres goles, aunque podría llevar alguno más en su cuenta particular si la suerte o el acierto le hubiera sonreído en partidos como el de Sant Joan d´Alacant ante el Intercity cuando Raúl Poveda le sacó un mano a mano o el pasado domingo cuando una vaselina, solo ante el meta del Benigànim, botó en la parte alta del larguero. De cualquier modo, tras recordar que “hemos merecido ganar más partidos de los que llevamos” por lo que Hamza está convencido de haber acabado con su sequía particular y la del equipo y no descarta puntuar, cuando no ganar, en el difícil campo de “El Collao” para romper la imbatibilidad de un C. D. Alcoyano que acumula 11 victorias y tres empates en lo que llevamos de competición liguera. El futbolista sentencia que “vamos a salir sin complejos porque en el campo, seremos once contra once”.