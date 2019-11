Joxan Botas: "En el C. B. Elda tenemos que tener paciencia"

El bilbaíno Joxan Botas llegó a Elda el pasado diciembre para pasar una prueba aunque no fue hasta febrero de este año cuano se enroló en la disciplina del Club Baloncesto Elda y en la actualidad es el responsable de su equipo sénior masculino, el C. B. Elda – Bateig Piedra Natural que compite en la categoría Preferente valenciana.

Joxan Botas / Cadena SER

Botas ha pasado hoy por el programa SER Deportivos Elda – Vinalopó de Radio Elda – Cadena SER donde ha recordado que empezó a jugar en su tierra natal “cuando los que jugábamos al baloncesto éramos vistos como unos bichos raros”. Comenzó a jugar a este deporte cuando tenía siete años y dejó de hacerlo con 21, momento en que hizo el curso de monitor “y desde entonces no he parado”. También se ha referido a sus comienzos como entrenador, tarea en la que lleva 35 años, diecinueve años como profesional “en los que he hecho que mi pasión sea mi trabajo” asegura. Trabaja tanto el basket convencional y en silla de ruedas además de dar clases de formación.

Ha cruzado el charco para entrenar en Ecuador, Chile, Uruguay, Méjico y Argentina. “la vida me mueve y el baloncesto me acompaña”. Llegó a Elda tras poner su currículo vitae en la página Web de la federación con la intención de encontrar un equipo por esta zona “debido a que mi pareja es de la provincia”. Tras mantener un contacto con el director deportivo del C. B. Elda, Elio Cabanes, el club supervisó su metodología de trabajo y decidió contratarle.

Botas es el responsable del equipo senior masculino tras la marcha de Jacobo Guijarro Garrido a mediados de octubre pasado, cuando solo se había disputado una jornada de liga. Se encontró con un equipo falto de efectivos y con “muy baja autoestima competitiva” según ha reconocido el propio entrenador que dice estar convencido de que “con paciencia, este proyecto puede dar mucho de sí”.