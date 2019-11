Autobuses Castillo rompe su silencio sobre el tren navideño

Autobuses Castillo se queja de que el Ayuntamiento retrasa sistemáticamente la reunión para hablar del tren navideño. Recordamos que ha habido cierta polémica en torno a este asunto. La empresa encargada del autobús urbano en la capital detalla que solicitó información al consistorio para conocer todos los detalles de esta iniciativa navideña y éste concretó una reunión entre ambos.

En redes sociales ha corrido como la pólvora la idea de que Autobuses Castillo se encuentra molesta porque pueda suponer un competidor para el servicio municipal que representa. Jose Miguel Castillo, en declaraciones para Radio Jaén, ha confirmado que esto no es así. Solamente quieren, según el responsable, recibir información al respecto.

“Nos extraña porque nosotros hemos pedido por escrito el expediente, pero no con ningún ánimo de intentar paralizar nada como se ha visto en redes sociales. Simplemente por saber cómo han hecho el tema este del trenecito, y nada más. Pero no hemos recibido respuesta ninguna”, lamentaba José Miguel Castillo.

Lamentan que la reunión se haya postergado ya en tres ocasiones y que la que había prevista para este miércoles a las 11:30 se haya suspendido nuevamente. “Yo tenía una reunión anterior precisamente en el Ayuntamiento que he tenido que retrasar por esta cita. Me han llamado luego para decirme que no había reunión”.

RESPUESTA MUNICIPAL

Por su parte, la concejala de promoción económica, comercio, mercados, polígonos y autónomos, María Cantos, confirmaba a esta emisora que esta cita se había tenido que cancelar. Aún así, dice no entender el sentido de esta reunión solicitada por Autobuses Castillo ya que la iniciativa del Tren Navideño en nada atañe a esta empresa.

“Tampoco entiendo el sentido de la reunión, el tren que se va a poner en marcha desde esta concejalía supone, meramente, una atracción infantil que en ningún momento va a entrar en competencia con un servicio de transporte urbano puesto que el tren navideño no va a ser un desplazamiento de pasajeros, solamente un circuito cerrado”, aclaraba María Cantos.

AUTOBÚS LANZADERA

Si se contempla, desde ambas partes, que habrá un autobús lanzadera para la Navidad que servirá la empresa, aunque desde Autobuses Castillo aún no se tiene muchos detalles al respecto. Decía José Miguel Castillo que “nos mandaron un escrito desde el Ayuntamiento, aunque todavía no nos han confirmado que se vaya a hacer. Nosotros hemos presentado un estudio económico, como dice nuestro contrato, por una línea nueva con los viajeros que se tendrían que montar para sufragar, como mínimo, los costes que tendrá esa lanzadera”.

Este autobús saldría del aparcamiento del tranvía y llevará a los pasajeros hasta el centro de Jaén. La edil María Cantos confirma que cuentan con Autobuses Castillo para ello. Va más allá diciendo que “esta petición no es nueva, se viene escuchando desde distintos sectores para potenciar e impulsar que los residentes del área metropolitana de Jaén tengan posibilidad de acceder a la capital”. Algo que se contempla, además, de cara a la puesta en marcha del tranvía.