¿Qué hacer cuando estamos siendo víctimas de cibercontrol o ciberacoso?

Con motivo de la semana contra la violencia de género, destacamos que según el último estudio del Ministerio de Sanidad, el 25% de las chicas reconocen haber sufrido control a través del móvil. Por ello, en SER En Redes nuestra colaboradora Roxana Sáez ha decidido abordar el cibercontrol de la mano de la Policía Nacional y el abogado expero en Derecho digital, Juan Infantes. ¿Cómo identificar el cibercontrol? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo acabar con él?

De hecho, el último caso de violencia de género, la mujer asesinada por su pareja en Tenerife el pasado 25 de noviembre, fue controlada y coaccionada por su pareja a través del móvil durante años.

"Haces más caso a tus amigas que a mí", "Conectada a estas horas... Si no es conmigo, ¿con quién?", "Ey bonita, ¿qué te has puerto hoy? Ya sabes que no me gusta que los demás vean lo que es mío. Manda fotito para darte el ok", "Lo has leído y no contestas. Si pasas de mi recuerda que tengo unas fotos que no te gustaría que los demás vieran". Son algunos de los mensajes que las víctimas de cibercontrol y ciberacoso reciben a través de chats, como destacan las campañas policiales.

"No hay que hacer diferencia entre el mundo virtual y el real. Muchas veces da una sensación de impunidad de cierto margen de actuación, que les permite ser más todavía insistentes", expone Juan Infantes, abogado experto en Derecho digital.

En este sentido, el policía Adrián Domínguez, explica que van a los colegios a enseñar a los chicos qué relaciones son sanas y cuáles no. "Pero aun así tenemos muchos casos: chicos que son celosos compulsivos, muy inseguros, incapaces de discernir los conceptos de amor y de control y sometimiento a tu pareja durante todo el día".

¿Qué hacer cuando estamos siendo víctimas de cibercontrol, ciberacoso? "Hay que presentar denuncia, y cuando ocurre, presentar la prueba, asegurar la prueba digital. Los mensajes se pueden borrar, destruir, los pantallazos sirven, sí, pero puede ser impugnados", responde Infantes.