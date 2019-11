"Será un partido de máxima exigencia, si no sacamos nuestra mejor versión no tendremos nada que hacer"

El Xerez CD se enfrentará el domingo en La Granja al líder de la categoría, un Salerm Puente Genil que, de la mano de un gran técnico como Diego Caro, se ha plantado en lo más alto de la tabla y está firmando una excelente temporada.

A Jerez llegará tras encadenar cuatro victorias consecutivas. El preparador cordobés está sacándole un gran rendimiento a su plantilla, sabe que el éxito se está consiguiendo a base de mucho trabajo, porque “cuando terminamos de hacer la plantilla yo creo que ni el más optimista de Puente Genil pensaba que a estas alturas de la liga íbamos a estar líderes. Nuestro principal objetivo no es ese, trabajamos para mantener al equipo en la categoría, intentar mejorar la campaña anterior y con esa idea empezamos la temporada”.

El Puente Genil ha cambiado más de la mitad de la plantilla con respecto al año anterior, “yo me llevo a cinco jugadores que tuve en el Ciudad de Lucena, que conocen nuestro método de trabajo y nuestra manera de jugar y eso también te ayuda y luego los que habían venido de fuera están aportando bastante. Todo ha encajado muy bien y los resultados están saliendo a pedir de boca”.

Agradece a la directiva el trabajo que están haciendo, “desde el club están haciendo muy bien las cosas, los jugadores sólo se preocupan de entrenar y salir a jugar. En estas categorías hay muchos equipos con problemas y nosotros no, tenemos una estabilidad muy importante dentro del club y eso lo agradecemos”.

A pesar de las diferencias en la tabla, Diego Caro espera un partido “complicado, el Xerez CD se maneja bien, tiene jugadores expertos en la categoría y allí en La Granja aprietan mucho. Será un partido difícil como todos, ellos van a estar fuertes defensivamente, los vi contra el Gerena y en las transiciones de defensa a ataque salen bien. Nosotros tenemos que estar fuertes atrás e intentar practicar nuestro juego, llevando el peso del partido”.

El técnico cordobés no cree que el Xerez CD tenga problemas para salvar la categoría, “tiene buen equipo y el domingo tendremos un partido de máxima exigencia, de máxima dificultad. Si no sacamos nuestra mejor versión no tendremos nada que hacer”.