A festa do fútbol galego regresa ó Anxo Carro unha tempada máis. Lucenses e herculinos medirán, por terceira tempada, as súas forzas ás beiras do río Miño. O derbi xa se sinte, as cidades xa vibran coa emoción dun encontro entre veciños no fútbol profesional.

Inmersos en dúas realidades ben dispares, o CD Lugo na décimo quinta posición da táboa e o RC Deportivo coma colista, reencontranse sobre o verde dous equipos galegos. Esta será a terceira tempada na que se cruzan ambos conxuntos. Ate o de agora foron catro os encontros nos que se mediron a Muralla e a Torre de Hérculas sobre o terreno de xogo.

Destes catro encontros, en cantos sumaron un punto cada equipo? Participa na nosa enquisa e entrarás no sorteo dun balón asinado polos xogadores albivermellos. Recorda facer RT ó noso chío para quedaren rexistrada a túa participación.

