Abdón Prats: "He llorado mucho viendo al Betis de pequeño"

Ha hablado Abdón Prats, ha sido el nombre propio de la mañana en la actualidad del Real Mallorca, el delantero del gol del ascenso empieza a coger el mismo ritmo que sus compañeros de grupo tienen y poco a poco se va incorporando a la dinámica del grupo de manera completa y al ritmo que marca Vicente Moreno.

El sábado llega el Betis en horas bajas también a Son Moix, un partido, más especial de lo que parece para el propio Abdón, pues asegura que:

“He llorado mucho de pequeño viendo jugar al Betis, cuando mi tío Toni Prats era portero, pero esos colores han cambiado y ahora pienso en rojo y negro”

El jugador del gol del ascenso, y de la jugada del larguero de Valencia, como información más fresca, ha pensado más de lo que debería en esa última acción que podría haber sido el 2-2 en el Ciudad de Valencia:

“Esta claro que si hubiera entrado no le daría tantas vueltas, pero son acciones del partido, lástima que no entrase porque me habría ido muy bien pero bueno, a seguir trabajando”

Un partido que también tuvo una participación notable del VAR, los mallorquinistas reclamaron hasta dos penaltis que el árbitro no apreció, el delantero tiene su opinión personal sobre el videoarbitraje:

“Siempre hay dudas, ha creado una desconfianza que no es bueno ni para el fútbol ni para los jugadores"

El sábado a las 18:30 tiene el Mallorca un partido en Son Moix contra el Betis, el Real Betis balonpié es 15º con 2 puntos más que el Mallorca, que es 17º con 14 puntos.