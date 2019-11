Medina trabaja para tener ITV

El PSOE lamenta que una Proposición No de Ley presentada por sus procuradores no haya contado con el apoyo del Partido Popular, se trata de la propuesta para instalar una Inspección Técnicade Vehículos en Medina del Campo, mientras el alcalde asegura que las gestiones siguen su curso y son positivas.

En la propuesta se esgrimían razones como las reclamaciones que se están recogiendo por parte de los vecinos, que se tiene el suficiente parque automovilístico, se pueden evitar desplazamientos y abaratar costes a quienes se tienen que trasladar a otras localidades. Según el PSOE estas razones no han sido suficientes para que el Partido Popular de Castilla y León, votara a favor de esta Proposición No de Ley, asegurando que Medina del Campo ha dejado pasar una oportunidad de “oro” para poder desarrollar la industria y el empleo en la zona a la vez que, dicen, el alcalde pierde peso político ante las instituciones.

Pues bien, el primer edil Guzmán Gómez, ha calificado de “falta de responsabilidad” la actitud del PSOE y asegura que no le preocupa ya que la negociación para que Medina tenga una ITV no pasa por una Propuesta No de Ley, sino por unas negociaciones que ya se han hecho con la Junta de Castilla y León y la empresa adjudicataria de este servicio en la zona.

Ha invitado Gómez a los socialistas a no mencionar el nombre de Medina del Campo para cuestiones que ellos consideran, no son positivas, e insiste en que el trabajo para tener una ITV en la villa va por buen camino.