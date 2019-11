Bergantiños volve a desfrutar do volei pista masculino grazas ao Xiria Calvo

Despois de varios anos, o Xiria Calvo de voleibol volve a ter equipo masculino na súa categoría sénior. Compiten, ao igual que o feminino, na Primeira Autonómica, aínda que a xuventude e a inexperiencia do plantel non permite que este ano teñan máis aspiracións que as de seguir formándose e animar aos máis pequenos a que practiquen este deporte.

No Universo Calvo de esta semana, falamos con Rosalino, home para todo do club e crucial no retorno do equipo masculino, e con Adrián Garea, ex xogador do Dumbría que, pese aos seus 19 anos está cumplindo a función dun veterano.