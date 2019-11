Corren malos tiempos para los aficionados al deporte en nuestro país.

Hasta no hace tanto sabíamos cuando había fútbol, cuando podíamos ver baloncesto y así con el resto de deportes. Y además lo veíamos sin pagar más por ello. Los horarios eran razonables y eso permitía también vivir al hostelero que da comidas o cenas. Pero todo ha cambiado muy a peor en los últimos tiempos.

Ahora tenemos fútbol a todas horas: algunas tan anormales como la una del mediodía o las dos de la tarde. Los que mandan piensan más en los chinos que en los españoles.

Antes veíamos la Fórmula 1 en abierto. O también las motos.

El baloncesto también es imposible seguirlo por los horarios distintos y porque cuesta hasta encontrarlo con tanta cadena de televisión nueva. Y por supuesto todo de pago. Un pago exagerado en muchos casos por ejemplo para los bares.

Todo además con cambios repentinos. Puedes tener contratada una tele pero en verano el deporte que quieres ver cambia de plataforma y te quedas sin verlo. Tú pagas el canal que tienes contratado y si no puedes verlo en directo te fastidias.

No es extraño que muchos se hayan cansado de pagar y ya no vean casi nada. No hay más que ver el último ejemplo de la copa Davis, que menudo fracaso de asistencia de público. Se han “coronado”, con imágenes de público dormido y muchos asientos vacíos.

En Palencia aún seguimos pendientes del acontecimiento deportivo de lo que queda de año, el partido de copa del rey del Becerril frente a la Real Sociedad. Aún no se sabe el horario del partido y para colmo de los colmos parece que se retransmitirá por la nueva plataforma, Dzon o algo así, a la que nadie está suscrito.

Por una parte mejor así toda la ciudad se volcara con el “Bece” y habrá una gran entrada pero nos quedaremos sin la repercusión que tendría a nivel nacional de haber sido televisado como se televisaba antes.

El deporte además es una trituradora que se cree que puede con todo. Ese día ya estaba previsto en la ciudad un concierto de Ara Malikian. Quienes tienen la entrada ya comprada no podrán ver probablemente al Becerril.

Quienes manejan las “teles” sólo buscan el dinero, pero creo que muchos pensamos que se están equivocando. Está perdiendo el deporte español y ojalá también acaben perdiendo ellos: por insolidarios y por ser tan ambiciosos.