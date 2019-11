No les descubro nada nuevo si les digo que la sanidad de nuestra comunidad y de nuestra provincia en particular, está cada vez peor. Ya lo oímos a diario: falta de médicos, plazas que no se sustituyen, pruebas diagnósticas que se retrasan y tardan 3 y hasta 5 meses, pero quizá, si les pongo unos ejemplos que he vivido en propia carne en estos días, esto se vea mucho más claro.

Una consulta de oftalmología, pedida en el mes de julio y que se tenía prevista para el 19 de diciembre, recibes una carta y te dicen que la consulta es para el mes de febrero 2020.

Otro ejemplo más doloroso, el pediatra de tu hijo te dice que pidas cita para el dermatólogo en el mes de junio. Te llega la citación para el mes de noviembre y justo cuando se cumple la fecha, recibes la carta que indica que la consulta se traslada a septiembre del 2020, si lo han oído bien, 17 meses desde que tu pediatra dijo que sería conveniente que a tu hijo lo vea un dermatólogo.

¿Y cómo lo piensan solucionar? Es la gran pregunta que debería responder el Sr. Igea que además de entender de Sanidad, ahora tiene poder de gobierno y por lo que llevamos visto, sus propuestas aún empeoran más los servicios para la población y dejan más desprotegidas a las personas de esta comunidad.

Pero quería centrarme en los servicios de trasporte sanitario, es decir las ambulancias, el servicio externalizado y privatizado que nos cuesta una pasta del presupuesto público y que me gustaría saber quién se ocupa de garantizar su buen “servicio”. Es un servicio que debería estar cargado de humanidad, pero que desde luego carece de ella.

Porque cómo explicar si no que las personas que se tienen que desplazar en ambulancia para servicios médicos, rehabilitación, diálisis, consultas... invierten varias horas en esperar sin que nadie les dé una explicación. Es aún más inhumano y doloroso si las personas tienen que ir a otra ciudad para“radioterapia - ese servicio que tenían que implantar en Palencia y que no hemos vuelto saber nada del mismo, ya ni siquiera lo nombran - bueno pues esas personas invierten al menos 8 horas desde que salen de su casa y eso añadido a la enfermedad les deja agotados.

Y pondré otro ejemplo de falta de humanidad en el traslado de pacientes hospitalizados hasta su domicilio, se puede demorar 7 horas, si lo han oído bien, recibes el alta y tardan 7 horasen llevarte la ambulancia a casa.

¿Entienden ahora por qué es necesario sanidad con humanidad?.