El PSOE califica el presupuesto de Diputación de prorrogado y alérgico al cambio

El grupo socialista en Diputación ha calificado los presupuestos de institución provincial para el próximo año como continuistas, alérgicos al cambio volviendo a llevar a Palencia a la cola del turismo, la despoblación, la actividad económica y la economía. Por primera vez han optado por no presentar ni una sola enmienda cansados de llevar años presentando iniciativas que no han sido atendidas en sólo euro o enmienda ningún año.

Los socialistas han acusado al equipo de gobierno de poco implicados con los palentinos, incapaces de aportar soluciones a los problemas reales ni de dotar de herramientas suficientes a los ayuntamientos de la provincia además de no tenier talante negociador con el resto de formaciones políticas. Aseguran que el presupuesto es lo mismo año tras año y que, provoca sonrojo, sacar pecho acerca de que la principal novedad sea que están ajustados a los objetivos de sostenibilidad ya que no inciden en las necesidades de los palentinos. Los socialistas aseguran que Palencia tiene todas las potencialidades posibles pero es necesario apoyar a la gente y sus iniciativas y este presupuesto, cero innovador, no lo hace.