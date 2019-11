Se aplaza el Festival de Cerveza Artesana de Palencia previsto para el Puente de la Constitución

El Festival de Cerveza Artesana, "Palencia Beer Fest" cambia de fechas. No se hará en el Puente de la Constitución. Así lo confirman los organizadores de un evento que generó la crísticas de la Asociación General de Hostelería, al entender que el Ayuntamiento propiciaba una competencia desleal frente a los hosteleros que todos los días pagan sus impuestos en la ciudad. El motivo, según la organización, es que la ubicación, en plena Calle Mayor, es perfecta, pero inviable.

No es viable la colocación de la carpa que requiere el evento, ya que el ancho de la calle y las luces navideñas hacen que no se pueda colocar este tipo de instalación que es necesaria para resguardarse de la lluvía y del frío. Sin la carpa no hay festival y por eso se aplaza hasta primavera. Los organizadores dan las gracias al Ayuntamiento por las facilidades y la colaboración, matizan que son los únicos responsables y afianzan su compromiso de que haya festival de la cerveza en primavera.