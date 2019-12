Los transportistas intentan impulsar un módulo para favorecer el relevo generacional

El sector del transporte por carretera es imprescindible, sin embargo los problemas se les acumulan, los precios de los combustibles, las trabas cada vez mayores para acceder a la carga y descarga en las ciudades, los espacios destinados al aparcamiento de sus vehículos cada vez más escasos, el relevo generacional, la falta de ayudas e incentivos para la renovación de la flota y, como colofón, los cortes de carretera, sobre todo en la frontera catalana, cada vez más frecuentes, les están llevando a una situación insostenible. Se sienten abandonados y recuerdan que, no sólo son los inconvenientes que padecen, es que en el interior de los vehículos van personas de las que nadie parece acordarse. Desde la patronal están estudiando con sus abogados llevar al Gobierno a los tribunales para reclamarle las pérdidas de los días que han estado parados en la Junquera por culpa de la situación en Cataluña por no permitir el libre tránsito.

La parada supone, en pérdidas, unos 400 ó 500 euros diarios, a ello hay que sumar que las fechas de entrega y carga de sus mercancías está muy ajustadas por lo que se han suspendido servicios. Son conscientes de la importancia que tienen por ello no descartan que, una vez se forme el nuevo Gobierno, realizar un paro para demostrar que si el transporte por carretera para 24 horas España entera se para. Este panorama no favorece en nada el relevo generacional que es una de las cuestiones que más está lastrando al sector, estudian desde Aempatra impulsar un módulos para atraer a los jóvenes, y es que es necesario hacer más atractivo al sector, no sólo en mejores sueldos sino, sobre todo, en más y mejores medios.