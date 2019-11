El Gobierno de Navarra, "optimista y positivo" para reunirse con la oposición

No hay interlocutor prioritario. “Lo importante no es con quién sino para qué”, señala el portavoz, Javier Remírez. Las reuniones con Navarra Suma y EH Bildu son una forma de “abrir la posibilidad de acuerdo” para unas cuentas para las que necesitan, al menos, de la abstención de alguno de estos grupos. No esconde que si finalmente se puede aprobar con “unanimidad, mejor”.

Cree que las reuniones son necesarias pero no cambian la intención del Gobierno de acordar un anteproyecto porque “el trámite parlamentario está ahí, no lo podemos negar” porque “ahí se tomará la decisión definitiva”.