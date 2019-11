Así es el primer narcosubmarino detectado en Europa

A bordo del narcosubmarino interceptado en Aldán había 152 fardos con más de 3.000 kilos de cocaína valorados en 100 millones de euros en el mercado, según indicó el delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada. Es el resultado de una operación internacional antidroga en la que intervinieron la DEA de los Estados Unidos y policías de Brasil, Reino Unido, Portugal y España.

Losada aportó estos datos en el puerto de Aldán, con el submarino interceptado el fin de semana a sus espaldas. Un semisumergible de unos 20 metros de eslora, hecho de poliéster y fibra de vidrio y de fabricación artesanal. En su interior, además de la droga y los tres tripulantes, traía una carga importante de combustible.

No obstante, el delegado del Gobierno no quiso concretar datos de la investigación que está coordinada por la jueza de Cangas que lleva el caso. No especificó la procedencia, ni el destino de la cocaína. Tampoco precisó si el sumergible había cruzado el Atlántico desde América o si había sido fletado en altamar cerca de la costa gallega. Sí destacó que se trata de una operación histórica porque es la primera vez que se intercepta un semisumergible de estas características cargado de droga en Europa.

La operación sigue abierta aunque el delegado advirtió que su resolución puede llevar algún tiempo. Sobre la identidad del tercer tripulante del submarino, que huyó de la policía el pasado domingo, Losada se limitó a decir que no era de nacionalidad ecuatoriana.

El batiscafo será trasladado a la Escuela Naval Militar de Marín para su detenida inspección en busca de más pruebas. La droga se encuentra custodiada en la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra a la espera de que la jueza de Cangas y la Agencia Tributaria determinen qué se hace con este alijo.

Javier Losada agradeció la colaboración internacional de todos los países que han participado en este operativo y reconoció que hay un antes y un después en la forma de actuar y en los medios con los que cuentan las redes de narcotráfico en Galicia. Unos datos que van a ser fundamentales para afrontar otro tipo de investigaciones contra el tráfico de drogas, añadió Losada.