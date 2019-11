Acompañados por el profesor de Análisis Matemático de la Universidad de La Rioja, José Luis Ansorena, la 'Cara B' nos propone un recorrido por las canciones que incluyen tarareos, susurros y demás.

Temas e intérpretes muy conocidos como 'Tutti Frutti', de Little Richards, 'Da door on ron', de The Crystals, 'Land os thousand dances, de Ted Nugent, o el inolvidable 'Mahna Mahna' de The Muppets.

Incluso un premio nobel de literatura como Bob Dylan sucumbió a los encantos del tarareo en 'The man in me'.