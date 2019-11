Los planazos del fin de semana

1.- Sol Picó en el TAC de Catarroja

Se trata de una oportunidad única para disfrutar de una de las compañías de danza más premiadas y prestigiosas del panorama nacional. El sábado 30 de noviembre a las 20h, Sol Picó te invita a descubrir un espectáculo muy personal con “Dancing with frogs” en el TAC de Catarroja donde se reflexiona, cuestiona y analiza el mundo de la masculinidad, esa otra mitad, el complemento biológico de lo femenino.

Dancing with frogs

¿Hay límites entre ellos?, ¿cómo vive, siente, acciona, sufre, se relaciona con el mundo, el hombre del SXXI? ¿Es igual que siempre o algo ha cambiado?, ¿Cómo debe ser un hombre?, ¿Qué hay que hacer para ser uno? Sol Picó baila con sapos o con lumbersexuales, neo-macarras, metrosexuales y andróginos en una aventura ácida, sucia, gamberra y tragicómica.

Sol Picó tras explorar la condición femenina en “We Women”, plantea una coreografía sobre el universo masculino para “Dancing with frogs”.

2.-Teatre El Musical

Teatro Documental de Objetos

‘Teatro Documental de Objetos’ es el subgénero creado por la compañía Oligor y Microscopia. Jomi Oligor y Shaday Larios son pioneros en esta línea de creación y expresión escénica, donde la historia nace de las cosas, de la vida y las personas que las rodearon.

"La melancolía del turista" compone un relato acerca de las anticipaciones, de la expectativa que genera el viaje, las vacaciones. Los protagonistas son imágenes, objetos, hallazgos de un trabajo de campo realizado en destinos turísticos desfasados.

Dentro de su línea de fomento de nuevos lenguajes escénicos, el Teatre El Musical ofrece el 29 (20:30 h) y 30 de noviembre (20:30 y 21:30 h) tres pases de este documental escénico. Representaciones para aforo reducido, en las que el público sube al escenario.

3.- FARMAMUNDI en la Petxina

Farmamundi

La Jove Big Band de Sedajazz, acompañados por primera vez de Domisol Sisters y de Perico Sambeat, actuará el domingo, 1 de diciembre de 2019, a las 18:30 horas, en el salón de actos del Complejo Deportivo Cultural Petxina, en Valencia. Grandes figuras del jazz valenciano se unen por un buen fin.

Un planazo estupendo para disfrutar tras la cita de la maratón de València. El concierto solidario “Por las mujeres refugiadas” busca recaudar fondos para continuar con la labor que la ONG Farmamundi dando atención médica a miles de mujeres y niñas refugiadas en países como Uganda o Kenia, que huyen de los conflictos armados, la pobreza, para mejorar sus medios de vida y oportunidades. Agua, kits higiénicos, atención primaria en salud, ropa de abrigo o comida es lo que reciben miles de mujeres al año en los asentamientos provisionales de ambos países, muchas de ellas supervivientes de violencia sexual.

Para el evento, la Jove Big Band de Sedajazz, compuesta por 23 jóvenes músicos dirigidos por Francisco Blanco ‘Latino’, ha preparado un atractivo y animado repertorio, con arreglos ex profeso para este recital. Así, junto a las Domisol Sisters tocarán temas míticos del swing, como L.O.V.E., On the sunny side of the street, Mr. Sandman; pasando por ritmos latinos como Tico Tico. Además, ofrecerán una combinación de standards y de arreglos de grandes éxitos de la historia del Jazz, que incluyen bandas sonoras, funk, rock y latin jazz, a los que se unirá el afamado saxofonista Perico Sambeat.

4.- Mestiza en el Talía

Un viaje a la América y la España barroca en femenino singular Francisca Pizarro y Tirso de Molina: un encuentro entre dos mundos. Mestiza está escrito por la dramaturga Julieta Soria y parte de un encuentro entre dos peculiares personajes: Tirso de Molina, que con 19 años se encuentra en los comienzos de su carrera dramatúrgica, y la ya anciana Francisca Pizarro Yupanqui, primera mestiza del Perú, hija de Francisco Pizarro y de la princesa inca Quispe Sisa, que vive como dama española en el Madrid de finales del siglo XVI.

David Ruiz

Con el pretexto de la escritura de una futura Trilogía de los Pizarro, Tirso trata de convencer a Doña Francisca, que lleva un año recluida en su extraño jardín, de que dé rienda suelta a sus recuerdos y experiencias. El diálogo entre ambos supone la confrontación de dos visiones muy diferentes del mundo (hombre y mujer, joven y anciana, español y mestiza) y, sobre todo, es el origen de algo inesperado para Doña Francisca.

5.- El Festival MUV

Y para terminar no olvidemos el festival MUV que tiene lugar el sábado y que dedica en cada edición una parte de su programación al público infantil y familiar. En su edición especial 2019 esta sección estará dedicada a concienciar sobre la ecología. Por la mañana el festival está enfocado a público infantil y por la tarde a partir de las 17:00 el festival se enfoca más en programación musical para adultos.

Festival MUV