Paul McCartney y su retiro valenciano

Si bien se han escrito ríos de tinta sobre la estancia de John Lennon en Almería, donde rodó la película How I won the war, y compuso Strawberry fields forever, no lo es tanto la historia del retiro valenciano de Paul McCartney, dos años después la disolución de The Beatles.

Agobiado por las críticas del disco con el que debutaba con su nueva banda, Wings, y en el peor momento de su relación con John Lennon, Paul buscó paz y tranquilidad para aislarse del bullicio y volver a escribir grandes canciones. Buscaba un lugar tranquilo pero cerca de Benidorm, y finalmente el lugar escogido fue la localidad alicantina de Vila Joiosa, hospedándose en el Hotel Montíboli. Era el año 1972 y allí pasó varias semanas, junto a su mujer Linda, y escribiendo canciones como “Hi, Hi, Hi” o “My Love”, uno de sus mayores éxitos de los setenta.

La historia la ha recogido Amadeu Sanchis, quien fuera dirigente de Esquerra Unida y reconocido melómano, para la revista Beat Valencia. Amadeu ha estado en el programa Hoy por Hoy Locos por Valencia para hablarnos de esta historia desconocida para muchos fans de los Beatles.

Según nos cuenta Amadeu Sanchis, “la visita del beatle fue recogida por la prensa de la época. Así, el periódico Información, de Alicante, lo entrevistó a finales de junio de 1972, dando la oportunidad a Paul de publicitar su nueva etapa postbeatle. El fotógrafo José Crespo Colomer pudo fotografiar una excursión de las niñas y niños huérfanos de la Casa de Beneficencia de Alcoi, y sus monjas cuidadoras, junto a Linda y Paul, en la playa de la ciudad costera.

Fueron semanas compartiendo largas sesiones de composición de nuevos temas junto a frecuentes visitas a la playa de La Caleta con su mujer y su bebé. Recuerdos a los que años más tarde, Paul McCartney dedicó una canción, “Hotel in Benidorm”, que incluye en ocasiones en sus conciertos.