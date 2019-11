Rubén Blanco: "Las lesiones nunca llegan en buen momento"

Es poco habitual que un jugador lesionado hable ante los medios de comunicación. Ha sido una excepción el caso de Rubén Blanco que recibía el premio Estrella Galicia como mejor jugador del mes de octubre. El portero de Mos habla de su lesión, reconoce que "nunca llegan en buen momento y estoy fastidiado por no poder ayudar al equipo pero no me queda otra que recuperarme".

Su idea, si los plazos se cumplen, sería la de estar ante el Leganés en Madrid la próxima semana pero depende de las sensaciones "tendré que hablarlo con el cuerpo médico y dependerá de las sensaciones que tenga. El objetivo es recuperarme lo antes posible para perderme el menor número de partidos"

Respecto al equipo, el meta ve una evolución muy positiva "hay una mejoría que se nota. Ahora nos toca en casa un partido para sumar dos victorias consecutivas que es lo que nos falta."