Owona: "Si el fútbol te da una oportunidad, aprovéchala"

Un futbolista al que no le gusta ser el centro de atención. Lucien Owona es el capitán cuando no está René Román en el campo, pero no termina de gustarle “salir en la foto”, así que prefiere que sea Fernando Martínez quien lleve el brazalete. Esa ‘timidez’ del camerunés desaparece por completo ante los medios. Después del entrenamiento ofreció una comparecencia en la que lanzó mensajes cortos y directos. En primer lugar, el central reconoce que había cierta ansiedad por conseguir el primer triunfo con Guti. La obligación del Almería es estar arriba y lo está consiguiendo, aunque cada semana que no vencían pesaba mucho en el equipo: “Llevábamos muchos partidos sin ganar y para hacerlo siempre hay que sufrir. Conseguimos superar al Numancia y nos quitamos un peso de encima. Intentaremos seguir con la racha y disfrutar”.

Tenerife

Los rojiblancos buscan en Tenerife encadenar dos alegrías, algo que no ocurre desde el inicio del campeonato. Owona cuenta con una dilatada experiencia en la categoría y avisa de los peligros que tiene el cuadro chicharrero a pesar de que lleva toda la Liga en el pelotón de cola. “Es un partido bonito de jugar, ante un Tenerife con buenos jugadores. La afición también empuja a sus futbolistas y estamos preparados para ir a ganar, esa es siempre la idea del Almería”, apuntó el defensa, que también recordó la victoria del Tenerife el pasado viernes ante el Sporting.

Estado físico

El Almería se suele caer en las segundas partes, bien por el esfuerzo del inicio o por una deficiente preparación previa. Owona quiere zanjar este debate apuntando que la gran mayoría de fichajes de la nueva propiedad llegaron con el campeonato a punto de empezar: “Los que continuamos del año pasado nos fuimos a Marbella y los nuevos llegaron con la Liga muy encima, sin tiempo para la preparación física. Vamos a ir poco a poco, veo bien a los compañeros”. No esconde que también hay un desgaste importante que pasa factura, aunque no es preocupante: “Es un juego exigente, se puede notar un bajón en las segundas partes que es totalmente normal”.

Oportunidad

Es difícil superar al Almería y los datos lo confirman, con solo dos derrotas en lo que va de Liga, aunque Owona quiere más: “El que se descuide puede acabar décimo. Así es la Segunda y nosotros no podemos permitir eso. Si el fútbol te da una oportunidad de ganar, no la puedes desaprovechar”. Respecto al nuevo sistema que plantea Guti, “no siempre se puede sacar la pelota jugada, pero sí es la idea del técnico. Es cuestión de todo el equipo que se haga bien, no solo de los defensas”.