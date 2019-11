Jordi Roger: "El Cádiz B no está ahí por casualidad"

El técnico de la Real Balompédica Linense, Jordi Roger, ha analizado este jueves la previa del encuentro del domingo a las 12.00 horas en el Municipal frente al Cádiz B y en el que señalaba que el grupo ha recuperado fuerzas después del empate encajado en el tiempo de descuento en Sevilla.

'Perdimos los puntos por una mala gestión de los últimos 25 minutos, lo hemos hablado y nos dio rabia pero ahora nos quedan dos partidos en casa antes de Navidad y hay que sacar un buen resultado'. El preparador trataba de explicar cómo está el grupo a nivel anímico.

'No puede ser que 11 contra 11 tuviéramos el balón y con uno más lo perdiéramos, son cosas que como equipo tenemos que crecer si queremos estar arriba pero estamos bien' a pesar de que asegura que el bloque entrena 'con miedo' ante las numerosas bajas que arrastra el plantel y que tiene las dudas de Danese y Dopi para el domingo.

Acerca de la enfermería siguen los problemas en una Balona que perderá a Javi Forján, Luis Alcalde Igor Martínez, Koroma, Kaya, Bandaogo y Pito Camacho. 'Es desesperante y uno hay cosas que no entiende y que son hasta de Cuarto Milenio', ironizaba el catalán que resaltó el potencial del Cádiz B, rival de esta semana. 'Son jóvenes, tienen talento y compiten muy bien.

Es un equipo que si no tiene el balón no les preocupa y priorizan el no encajar para llevarse los partidos y ahí los tenemos'. 'Es un filial diferente que nos va a exigir mucho y donde tendremos que competir muy bien', declaraba Roger que espera un rival 'muy duro que no está donde está por casualidad'.

El equipo vuelve a casa y se ha ejercitado este jueves por primera vez tras semana y media en el césped del Municipal que presenta un gran aspecto para el nuevo horario que se estrenará el domingo a mediodía.

Hasta nueve efectivos del filial han entrenado hoy con el primer equipo. 'No es lo ideal pero con las circunstancias que tenemos cada vez subimos a más gente y por lo menos los estoy conociendo a todos', cerró el preparador.