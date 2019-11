El perito judicial ve 'irregularidades' en la gestión del Mundial Ponferrada-2014

El informe pericial encargado por el juzgado número 2 de Ponferrada, que investiga el Mundial de Ciclismo detecta irregularidades en la gestión de este evento que tuvo lugar en Ponferrada en el año 2014, un informe que se ha leído a puerta cerrada esta mañana a las partes en el Palacio de Justicia de Ponferrada. Ahora la Magistrada que instruye el caso deberá de determinar si se produce el archivo de la causa o si por el contrario sigue adelante vía penal la denuncia de presunta malversación de caudales públicos que hizo la Plataforma Pro Cuentas Claras y por la que están imputados Samuel Folgueral, Fernándo Álvarez, Emilio Cubelos, Sergio Gallardo y Marcos Díez.

Aunque el perito no cree que se hayan desviado los fondos, el documento hace una relación de irregularidades que cree que deben ser explicadas, Para empezar, argumenta que el encargo de la gestión por parte del Ayuntamiento a la Fundación de Deportes se hizo a sabiendas de que ese organismo no tenía capacidad ni siquiera para afrontar el primer pago de un millón de euros de canon a la UCI, ya que su patrimonio era de 27.136 euros. Lo mismo ocurrió con el segundo pago del canon, añade el experto, lo que deja claro que sería el Ayuntamiento quien iba a asumir al menos esos primeros pagos, salvo que hubiese ‘un milagro’, añade literalmente. Esa situación llevó al Ayuntamiento a contratar con la empresa captadora de patrocinios, Dentsu Aegis, para lograr el aval que permitiese afrontar el primer pago. Los patrocinios no cubrieron ‘ni con mucho’ las expectativas y la UCI reiteró, en más de una comunicación, sus dudas antes de la celebración del campeonato.

Dado que los ingresos no fueron los previstos, muchos gastos se pagaron ‘en especie’ y, en el caso de Nautalia, no se le cobró el segundo pago comprometido, de 250.000 euros, algo que el perito no ‘llega a comprender’. De hecho, considera que ese contrato con la gestora turística Nautalia se efectuó ‘en desventaja’, puesto que se le garantizaban 500.000 euros, la misma cantidad que esa empresa se comprometía a aportar al Mundial, algo que no se hizo con el resto de empresas. Finalmente, el segundo pago, de 250.000 euros no llegó a efectuarse, aunque hubo un compromiso de compensar esa cantidad 5 meses después con facturas de Nautalia, lo que hace concluir al perito que Nautalia se garantizaba el cobro de sus servicios ‘por si acaso’ la Fundación no disponía de fondos.

Otro caso es el de la empresa Euromedia Creativos, ubicada en Carracedelo, que facturó entre un 23 y un 28 por ciento más de lo contratado en los servicios de instalación‘carpa VIP’ y restauración. Al perito le llama la atención ese incremento en infraestructuras, comidas y consumiciones, cuando los alojamientos en hoteles fueron ‘más bajos que lo previsto’. También pone de manifiesto el informe que se adjudicaron servicios a empresas cuya actividad no fue la contratada, como el de conductores o la instalación de lonas, o que se financian actividades deportivas o culturales con fondos del Mundial.

Para el experto, está claro que faltó un control del gasto, máxime cuando los ingresos fueron bastante inferiores a lo previsto. Por todo ello, concluye que la gestión ‘no ha sido correcta, existiendo irregularidades’ aunque añade que no se puede afirmar que existiese un desvío ilícito de fondos.

Por eso, desde la Plataforma confían que este informe sea definitivo para que esta causa, que arrancó hace cinco años, depure responsabilidades penales, aunque la representación de los cinco imputados mantiene que el informe del perito sólo viene a ratificar que no se produjo un delito de malversación de caudales públicos y que por lo tanto habrá un decreto de archivo.

En todo caso, desde la acusación ya adelantan que se pedirá de nuevo la comparecencia de los encausados.